За прошедшую неделю жители региона 109 раз сообщили о замеченных беспилотниках – это на 53% меньше, чем неделей ранее. Данные озвучило министерство региональной безопасности 25 июля. Всего по

За прошедшую неделю жители региона 109 раз сообщили о замеченных беспилотниках – это на 53% меньше, чем неделей ранее. Данные озвучило министерство региональной безопасности 25 июля. Всего по номеру «112» поступило 13 855 обращений, что на 12,9% ниже предыдущих показателей. Наибольшее число звонков, как и раньше, связано с просьбами о медицинской помощи – 2 539