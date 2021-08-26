В Белом доме состоялся брифинг по подготовке к новому учебному году.

День знаний во Владимирской области состоится в очном формате. Роспотребнадзор не намерен вводить дополнительные ограничения при организации учебного процесса.«Есть прошлогодние рекомендации и санитарные правила, соблюдение которых позволяет обезопасить школьников и педагогов», – сказала официальный представитель ведомства Марина Колтунова.Исполняющая обязанности директора департамента образования Елена Запруднова добавила, что в школах продолжат разделят потоки учеников. Поход в столовую - только со своим классом и по графику. Раздеваться дети будут в классе или в помещении вблизи кабинета. Линейки 1 сентября пройдут поклассно. СИЗы обязательны лишь для сотрудников пищеблока. Для остальных – по желанию.«Помещения учебных заведений должны быть оснащены аппаратами для дезинфекции рук и рециркуляторами воздуха», - подчеркнула Елена Запруднова.Напомним, в 2020 году в большинстве школ торжественные линейки на улице прошли только для первоклассников и выпускников. В 2021 году решение об их проведении принимают директора учреждений.