Основные празднования прошли в центре, и, согласно информации от регионального УМВД, праздник прошел без инцидентов в понедельник, 26 августа.

26 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 1034-й годовщине города Владимира. Основные празднования прошли в центре, и, согласно информации от регионального УМВД, праздник прошел без инцидентов в понедельник, 26 августа. Для обеспечения порядка были привлечены полицейские, Росгвардия, народные дружинники и сотрудники частных охранных компаний.Напомним, День города отмечали в региональной столице в субботу, 24 августа. Главная сцена была установлена на Соборной площади, откуда в полдень прозвучали поздравления губернатора Александра Авдеева, мэра Дмитрия Наумова, председателя Совета народных депутатов Николая Толбухина и митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.