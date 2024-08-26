Диспансеризация и вакцинация населения Владимирской области – в центре внимания регионального министерства здравоохранения. Глава ведомства Валерий Янин, главный внештатный терапевт

Диспансеризация и вакцинация населения Владимирской области – в центре внимания регионального министерства здравоохранения. Глава ведомства Валерий Янин, главный внештатный терапевт Елена Овчинникова, главный акушер-гинеколог Наталья Денисова и главный детский специалист по инфекционным болезням Татьяна Бархатова рассказали, как в регионе проходят диспансеризация, репродуктивная диспансеризация и вакцинация. С 18 июля среда объявлена в области Единым днем диспансеризации.