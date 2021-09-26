Заявка на поиск двух женщин – 69 и 74 лет – поступила волонтерам в день пропажи – 19 сентября. Пенсионеры ушли за грибами в лес и не смогли найти дорогу домой. Позже окажется, что с ними

Заявка на поиск двух женщин – 69 и 74 лет – поступила волонтерам в день пропажи – 19 сентября. Пенсионеры ушли за грибами в лес и не смогли найти дорогу домой. Позже окажется, что с ними заблудился еще и мужчина, который отправился их искать. Сирена автомобиля оперативных служб помогала в задаче – заблудившиеся должны были