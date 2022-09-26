Об этом рассказали в пресс-службе департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Валерий Горланов занял пост врио главы владимирского департамента имущества. На сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области в графе «Руководитель» появилась именно его фамилия.До него пост возглавлял Валерий Патанин, который пробыл главой ровно один год.Пока что официального сообщения о его назначении не было. Известно, что Горланов возглавлял Владимирский государственный педагогический институт по специальности «юриспруденция». Позднее стал главой Территориального Управления Росимущества по 33-му региону. После этого он занимал такой же пост в Костромской и Рязанской областях.