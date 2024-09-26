Это привело к увеличению расходов на 352,4 миллиона рублей.

Дополнительные средства в размере 486,87 миллиона рублей пополнили бюджет города Владимира, что привело к увеличению расходов на 352,4 миллиона рублей и сокращению дефицита на 134,5 миллиона рублей.На сентябрьском заседании горсовета было утверждено распределение этих средств, с финансовым управлением получившим наибольшую сумму - 177,6 миллиона рублей. Другие значительные суммы направлены на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культуру и спорт. Решения горсовета способствуют улучшению жизни горожан и развитию инфраструктуры Владимира.Напомним, ранее мы писали, что