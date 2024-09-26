Планируется выкуп корпусов поэтапно, начиная с 2026 года.

Глава Владимирской области Александр Авдеев и областной прокурор Иван Грибов 26 сентября встретились с дольщиками ЖК «Дуброва-парк 2». На встрече было объявлено, что компенсации собственникам, застрявшим в строительстве корпусов, будут выплачены к 2027 году. Об этом губернатор рассказал в своих социальных сетях.Планируется выкуп корпусов поэтапно, начиная с 2026 года. Подтверждение прав на квартиры через суд и включение в единый реестр дольщиков также предполагаются. Дополнительные меры компенсации также будут разработаны.Напомним, ранее мы писали, что