В сквере на улице Сперанского высадили кустарники и деревья. Специалисты подготавливают основу бетонных арт-композиций. Работает техника. Торжественное открытие этого общественного

В сквере на улице Сперанского высадили кустарники и деревья. Специалисты подготавливают основу бетонных арт-композиций. Работает техника. Торжественное открытие этого общественного пространства прошло 31 мая. За это время, делятся местные жители, сквер стал центром притяжения семей с детьми. У некоторых даже есть особенные воспоминания. Маленький Саша свои первые шаги сделал именно здесь. Его мама рассказала «Шестому