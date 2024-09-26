К пастуху, пасущему стадо овец, подъезжает на машине какой-то тип,
высовывается из окна и говорит:
- Если я тебе скажу, сколько у тебя овец в стаде, ты мне подаришь одну?
Немного удивленный пастух отвечает:
- Конечно, почему бы и нет.
Тогда этот мужик достает ноутбук, подсоединяет его к мобильному
телефону, устанавливает связь с Интернетом, заходит на сайт НАСА,
выбирает спутниковую связь GPS, выясняет точные координаты места, где он находится, и отправляет их на другой спутник НАСА, который сканирует эту местность и выдает фото со сверхвысоким разрешением. Затем этот тип передает снимок в одну из лабораторий Гамбурга, которая через несколько секунд отправляет ему E-mail с подтверждением того, что снимок был обработан и полученные данные сохр
еще анекдот!