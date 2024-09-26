Где родился – там и пригодился, - для жительницы Камешковского района Натальи Федоровой эта поговорка во многом определила ее жизненный путь.

Где родился – там и пригодился, - для жительницы Камешковского района Натальи Федоровой эта поговорка во многом определила ее жизненный путь. Несмотря на то, что получила она юридическое образование, когда пришлось выбирать место работы, то предпочтение было отдано сфере сельского хозяйства. И, как признается она сама, о своем выборе не сожалеет.На верном пути!Ее первое место работы – ООО «Владимирские овощи». Молодого специалисты позвал сюда отец мужа. Она получила здесь первый опыт, и познакомилась со спецификой работы в агробизнесе. Сейчас Наталья Викторовна возглавляет ООО «Лада Агро Север». Компания образована на базе одного из камешковских СПК, и специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масляничных культур.- На сегодняшний день мы обрабатываем порядка 1,5 тысяч га, ежегодно вводя в оборот новые площади, - рассказала Наталья Викторовна, – кроме того, арендуем еще около пяти тысяч гектаров. Как правило, берем пашни, которые давно не обрабатывались, заросшие не только бурьяном, но и кустарником, деревьями. Разрабатывать такие земельные участки сложно, но иначе нельзя – мы стремимся выйти на новый уровень развития: совершенствуем севооборот.Специалисты ООО «Лада Агро Север» в этом году, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, добились хороших показателей урожайности. К примеру, вся выращенная пшеница относится к продовольственной категории, качество полученного зерна – высокое.- Мы очень требовательно подходим и к обработке пашни и к использованию удобрений, - поясняет руководитель хозяйства. – Нас консультирует агроном с высокой квалификацией, давая советы и рекомендации с учетом актуальных тенденций. Помимо этого, мы стараемся выбирать семена только 1 или 2 класса репродуктивности, чтобы изначально обеспечить хорошие стартовые условия всходам. И результат по урожайности показывает, что мы на верном пути.Надежный партнерВ планах хозяйства – привлечение специалистов на новые объемы работы. Потребность в кадрах здесь, как и во многих хозяйствах, очень высока (в том числе требуются и водители, и механизаторы). Наталья Викторовна подчеркивает: помимо достойного уровня оплаты труда, хорошего соцпакета, предоставления жилья, здесь специалисты могут работать на современной технике в комфортных условиях. Ведь сейчас механизаторы предъявляют повышенные требования к своему рабочему месту.- Когда мы взяли курс на расширение площадей, то встал вопрос – на какой технике осваивать новые земли и добиваться урожайности? Выбрали новый трактор Ростсельмаш 2400, и очень довольны его работой. Машина большой мощности, но в то же время экономичная, легко справляется с тяжелой, замусоренной сорняками и подвоем почвой, есть возможность установки электронных опций автоуправления, применения широкозахватных агрегатов навесного оборудования, чтобы ускорить севооборот, улучшить качество вспашки. Кабина трактора Ростсельмаш 2400, по словам руководителя хозяйства, просторная, хорошо шумо- и пылеизолирована, обеспечивает полный обзор вокруг. Системы отопления и кондиционирования делают работу в поле максимально комфортной для механизатора. Интуитивно понятная панель управления, кресло, ночной свет, с которым работа с наступлением сумерек становится безопаснее и производительнее – все эти моменты также очень помогают в нашем нелегком деле.- Довольны мы и работой с дилером Ростсельмаш - ООО «Технический центр «Ополье». Его специалисты всегда на связи, четко и оперативно консультируют и обслуживают нас, без оглядки на рамки рабочего времени. В условиях посевной это очень ценно. Для нас важно, что они – проверенные партнеры, отношения с которыми выстроены на доверии. Это позволяет не терять драгоценное время и очень быстро устранять возникающие неполадки, урегулировать рабочие моменты, - говорит Наталья Федорова.- В следующем году планируем расширить севооборот за счет введения таких культур, как подсолнух, полба. Будем наращивать посевные площади пшеницы, ячменя, овса, гороха. Эти планы потребуют приобретения новой техники. И мы знаем – Ростсельмаш – надежный партнер!Реклама.