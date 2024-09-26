Во Владимире заработали 87 временно платных парковочных мест. Все они разместились на Княгининской и Никитской улицах. На данный момент цена за стоянку чисто символическая – 1 рубль в час,

Во Владимире заработали 87 временно платных парковочных мест. Все они разместились на Княгининской и Никитской улицах. На данный момент цена за стоянку чисто символическая – 1 рубль в час, это на время пробного проекта. С помощью таких мер городские власти пытаются понять все плюсы и минусы системы. Дмитрий Еропов, зам. начальника управления ЖКХ администрации г.