Они касаются условий проживания больных.

Новый прокурор Судогодского района Владимирской области Руслан Аннаев организовал проверку в Тюрмеровском психоневрологическом интернате «Учебный центр сопровождаемого проживания». В пресс-службе ведомства рассказали, что ее результаты оказали негативными.В учреждении, где проживают 37 человек с ограниченными возможностями здоровья или психическими расстройствами, обнаружены нарушения в условиях проживания. Например, это отсутствие ограждений на отопительных приборах и проблемы санитарного характера. Руководству интерната было внесено представление о необходимости устранения нарушений. Контроль над исправлением ситуации возложен на Судогодскую районную прокуратуру.Напомним, ранее мы писали, что