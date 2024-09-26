В Судогде иномарка врезалась в здание, снесла ограждение и дорожные знаки. Так выглядят последствия впечатляющей аварии около дома №40 на улице Карла Маркса. Инцидент случился 24 сентября.

В Судогде иномарка врезалась в здание, снесла ограждение и дорожные знаки. Так выглядят последствия впечатляющей аварии около дома №40 на улице Карла Маркса. Инцидент случился 24 сентября. Как рассказали в ГАИ, сначала столкнулись «Хендай» и «БМВ». Первой иномаркой управлял 31-летний водитель. Как раз он и наехал на ограждения после удара о «БМВ». За рулем другой