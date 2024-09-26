«У меня большая просьба к вам ко всем, вы жуликов не слушайте, которые с вас деньги берут со словами, мы сейчас в прокуратуре решаем, по судам решаем. Вы теряете деньги. Потом сами себя будете

«У меня большая просьба к вам ко всем, вы жуликов не слушайте, которые с вас деньги берут со словами, мы сейчас в прокуратуре решаем, по судам решаем. Вы теряете деньги. Потом сами себя будете терзать», – обращается Александр Авдеев к дольщикам ЖК «Дуброва Парк-2» в разговоре возле здания областной прокуратуры. Сегодня там прошло совещание в