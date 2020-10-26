Потерпевший оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин.
Потерпевший оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин.
Вернувшись, молодой человек обнаружил, что автомобиль пропал. Сумма причиненного ущерба превысила 150 000 рублей. В районе был введен план «Перехват» и той же ночью сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего подозреваемого, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Он угнал оставленное без присмотра авто и впоследствии съехал на нем в кювет. В момент, когда машину пытались достать, фигурант был задержан полицейскими. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Автомобиль возвращен владельцу.