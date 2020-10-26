Потерпевший оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин.

Потерпевший оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин.Вернувшись, молодой человек обнаружил, что автомобиль пропал. Сумма причиненного ущерба превысила 150 000 рублей. В районе был введен план «Перехват» и той же ночью сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего подозреваемого, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Он угнал оставленное без присмотра авто и впоследствии съехал на нем в кювет. В момент, когда машину пытались достать, фигурант был задержан полицейскими. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Автомобиль возвращен владельцу.