В подмосковном Раменском округе произошло столкновение грузового и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, включая ребенка. Инцидент произошел на 149-м километре ЦКАД, ..

В подмосковном Раменском округе произошло столкновение грузового и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, включая ребенка.Инцидент произошел на 149-м километре ЦКАД, где отечественная "Лада" врезалась в большегруз Scania, который двигался в попутном направлении. В легковом автомобиле находились семь человек, трое из которых, включая ребенка, скончались на месте происшествия, остальные получили различные травмы и были отправлены в больницу, сообщают "".По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает