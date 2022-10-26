В Петушинском районе прокуратура провела проверку соблюдения действующего законодательства при...

В Петушинском районе прокуратура провела проверку соблюдения действующего законодательства при реализации нацпроекта «Культура».Установлено, что между администрацией Петушинского района и ООО «ГрандСтрой» заключен контракт на выполнение работ по строительству культурно-досугового центра в д. Липна на сумму более 54 млн рублей.Сроки сдачи работ истек еще 30 ноября прошлого года, однако работы организацией выполнены не были.В связи с этим прокурор возбудил в отношении юридического лица дело за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту. По результатам его рассмотрения суд назначил подрядчику наказание в виде штрафа в размере более 49 млн рублей.В настоящее время контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, работы на объекте ведутся другим юридическим лицом.Фото из архива ГТРК "Владимир"