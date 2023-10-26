Владимирской области необходимо сформировать коллективный иммунитет по гриппу. В регионе...

Владимирской области необходимо сформировать "коллективный иммунитет" по гриппу.В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Есть план по количеству взрослых и детей, которых нужно вакцинировать, чтобы в области сформировался так называемый "коллективный иммунитет".По взрослому населению он выполнен на 26%. По детям - наполовину.В региональном Минздраве настаивают на том, чтобы активнее информировать родителей малышей и школьников о необходимости сделать прививки. Особенно в тех учреждениях, где в прошлом году наблюдались вспышки заболеваемости.Прививочных препаратов достаточно. Уже поступило более 330-ти тысяч доз. Ожидается еще примерно столько же.