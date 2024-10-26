Частная охранная организация нарушала требования Трудового кодекса.

По данным прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки было обнаружено отсутствие в договоре и правилах внутреннего трудового распорядка охранного предприятия в Киржаче положений об отдыхе и питании. Согласно действующему законодательству, перерыв на отдых должен составлять от получаса до двух часов, который не включается в рабочее время.Руководителю организации было внесено представление и возбуждено административное дело. На данный момент все нарушения устранены.