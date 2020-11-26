Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
КАК МУСОРИТЬ БУДЕМ? Во Владимирской области предлагают обсудить новую схему обращения с отходами
БИЗНЕС НА БЕДЕ В Коврове выявлены сайты по продаже справок об отсутствии коронавируса
ВОЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ФСБ задержала муромлянина за попытку военной контрабанды
ПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД В больницах Владимирской области кислородное оборудование хранили с нарушениями
ПЛАТА ЗА СТРАХ Во Владимире женщина перевела мошенникам 200 тысяч рублей