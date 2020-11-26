Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!КАК МУСОРИТЬ БУДЕМ? Во Владимирской области предлагают обсудить новую схему обращения с отходамиБИЗНЕС НА БЕДЕ В Коврове выявлены сайты по продаже справок об отсутствии коронавирусаВОЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ФСБ задержала муромлянина за попытку военной контрабандыПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД В больницах Владимирской области кислородное оборудование хранили с нарушениямиПЛАТА ЗА СТРАХ Во Владимире женщина перевела мошенникам 200 тысяч рублей