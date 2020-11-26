Осенью тоже растут цветы - в теплицах супругов Татьяны Маричевой и Максима Сабурского.

Осеньютоже растут цветы - в теплицах супругов Татьяны Маричевой и Максима Сабурского. Их мечта воплотилась в жизнь - участок в 20 соток в деревне Аленино Киржачского района засажен любимыми декоративными растениями.атьяна Маричева, цветовод: “Это всё - однолетники. То есть эта теплица у нас полупустая, потому что по мере созревания все убирается. Только розы в этой теплице растут, несколько сортов, у нас сорт Красная магия. Это старый сорт, мы его возрождаем. Шикарная роза. Очень хороша в срезке. Запах имеет потрясающий”.Техническимии логистическими вопросами занимается Максим, а выбором сортов растений его супруга, Татьяна. На территории четыре теплицы. Ближе к зиме остается только одна - с отоплением. С двух сторон поставлены вентиляторы - для циркуляции тёплого воздуха. Средняя температура, комфортная для цветов - 15 градусов. Статица, астра, эустома, левко - тут растёт порядка 17 сортов растений. Татьяна сама оформляет букеты - закончила курсы по флористике. Есть и холодильник для хранения срезанных цветов. В будущем семья цветоводов планирует увеличить количество теплиц. Единственное, что мешает развитию цветочного хозяйства - плохие дорогиМаксим Сабурский, цветовод: “У нас дорога очень плохая подъездная. Много раз и письма писали, и с подписями всех жителей. И восстанавливаем её, нанимаем каждый месяц грейдер. И гравируем эту дорогу сами. Администрация не помогает. Пока не помогает. Видать у них очень много забот, что они не успевают нашими дорогами сельскими заняться”.Мария Городская