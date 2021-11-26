Российский университет дружбы народов и Первый клинический медицинский центр подписали договор,...

Российский университет дружбы народов и Первый клинический медицинский центр подписали договор, касающийся практической подготовки студентов.Согласно документу, студенты медицинского института РУДН смогут проходить профессиональную практику на базе частной сети клиник, в которую входят Первый клинический медицинский центр в Коврове и клиника Асконамед в Москве.Договор предполагает, что в дальнейшем клиники этой сети выступят работодателем для выпускников - медиков.Сеть клинических центров относится к числу инновационных медицинских учреждений страны.Медицинская база сети создавалась при участии высококвалифицированных специалистов в различных областях медицины, с привлечением в качестве консультантов специалистов с международным опытом.Первый клинический медицинский центр - многопрофильная негосударственная клиника принципиально нового, уникального для России формата, в основе которого - использование передовых мировых технологий и стандартов, новейшего оборудования. Центр является инновационной платформой для реализации прорывных идей и методов на стыке фундаментальных медицинских исследований, технологий, умного медицинского оборудования и услуг.Клиника Askonamed – флагман по оказанию персонифицированной помощи, высокоточной диагностике и доказательной медицине.Сотрудничество между РУДН, ведущим вузом страны, и передовой сетью клиник позволит укреплять и развивать международные профессиональные контакты, содействовать внедрению инноваций и повышению эффективности научно-исследовательской практики.В число направлений совместной деятельности войдут клиническая практика, клиническое обучение, профориентация, научно-исследовательская работа.Максим Балясников, генеральный директор сети, в которую входят Первый клинический медицинский центр и клиника Askonamed отметил, что договор открывает широкие перспективы для обеих сторон. «В условиях дефицита медицинского персонала в России мы особое внимание уделяем подготовке кадров. - сказал Максим Балясников. - Сегодня мы подписываем договор с одним из ведущих университетов страны и призваны помочь студентам, заинтересованным в дальнейшем профессиональном развитии. Наша общая цель - подготовить высококвалифицированных врачей, способных ответить на глобальные вызовы общества. Эта совместная инициатива - драйвер профессионального развития в сфере медицинского образования.»Олег Ястребов, ректор РУДН подчеркнул важность совместной инициативы: «Соглашение с Первым клиническим медицинским центром поможет студентам-стоматологам РУДН проходить практику на базе медицинского центра в Коврове и клиники Асконамед. Это актуально для 100 студентов, которые учатся на программах «Хирургическая стоматология» и «Челюстно-лицевая хирургия». Лучшие из них получат предложения работать в Первом медицинском клиническом центре», - добавил Олег Ястребов.