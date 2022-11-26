Суздаль посетил полномочный представитель Президента по ЦФО Игорь Щеголев

Суздаль посетил полномочный представитель Президента по ЦФО Игорь Щеголев, - сообщает пресс-служба областной администрации. Встречу с ним провёл губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Обсуждалась подготовка к 1000-летию города.Игорь Щеголев побывал в Суздальском кремле и Соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Представитель Президента оценил ход реставрации Колокольни с домовой церковью и обсудил с руководством музея вопросы его дальнейшего развития.Александр Авдеев сообщил, что к юбилею Суздаля расширят дорогу из Владимира. Готовится масштабная праздничная программа, закуплены автобусы для перевозки гостей.«Каждый китаец должен увидеть Китайскую стену, а каждый русский – Суздаль», - заключил Игорь Щеголев.