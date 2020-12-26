Дональд Трамп останется заметной политической фигурой в США после инаугурации Джо Байдена. Так считает итальянский политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Дональд Трамп останется заметной политической фигурой в США после инаугурации Джо Байдена. Так считает итальянский политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.Выборы в США состоялись в 3 ноября 2020 года, однако лишь недавно стали известны их результаты. Кандидат Демократической партии Джо Байден набрал 306 голосов коллегии выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – всего 232.Долгое время действующий президент не признавал свое поражение. Он заявлял, что итоги выборов были сфальсифицированы, и якобы Байден на самом деле проиграл в шести колеблющихся штатах.По мнению Тиберио Грациани, Трамп показал себя хорошим политиком. Он стал голосом американского среднего класса, который значительно пострадал во время кризиса в 2007 и 2008 годах, считает эксперт. Бизнесмену нужно отдать должное: участие этой группы населения в политической жизни США стало гораздо заметнее.Являясь лидером представителей среднего класса, Трамп продолжит выступать против Байдена, уверен политолог. Эксперт сомневается, что о 45-ом президенте США быстро забудут. Если Трамп исчезнет из повестки, то это будет только его решение, отметил Грациани.Напомним, выборы в США проводятся каждые четыре года. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021-го. Несмотря на то, что 78-летний демократ еще не вступил в должность, он уже сделал заявление о своем участии в президентских выборах в 2024-ом. Новоизбранный лидер не исключил, что вновь поборется за этот пост.