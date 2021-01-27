Из-за аварии на канализационных сетях здесь провалился грунт.

Коммунальщики Мурома ликвидируют последствия провала грунта у стен Благовещенского монастыря. Об этом сообщают коллеги из «Муром.24».Диаметр ямы составляет почти 10 метров, а глубина – 6. Интересно, что два года назад нечто подобное уже происходило неподалёку, что привело к замене аварийного участка коллектора.По информации местного «Водоканала» причина обвала – износ канализации.Отмечается, что жителям соседних домов коммунальная авария не угрожает. В ближайшее время для её ликвидации задействуют дополнительную технику.