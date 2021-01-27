Для участия во всероссийском флэшмобе необходимо скачать фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой.

Для участия во всероссийском флэшмобе необходимо скачать фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой.Можно распространить текст – краткий рассказ о ее подвиге. Можно распечатать фото и сфотографироваться вместе с Зоей. Наконец, для использования в соцсетях впервые подготовлен инфоролик – хроника подвига. Главное, не забывайте ставить хэштег #ЗояГерой.Все информационные материалы на этой странице:Уроки мужества, другие школьные мероприятия, возложения цветов к памятникам Героям Великой Отечественной, приведение в порядок воинских захоронений – все патриотические мероприятия, объединенные в информационной среде маркером-хэштегом, дадут усиленный эффект.Пусть увидят все, что нас много, что мы ощущаем себя прямыми наследниками героев! А те, кто не знал о Зое, – узнают.И давайте помнить, что 2021 год – особенный. В этом году исполнится 80 лет подвигу Зои Космодемьянской.