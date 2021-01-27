На территории нацпарка «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе проживает около 10 тысяч человек.

Депутаты Госдумы единогласно приняли в окончательном чтении поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Они коснутся и жителей 33 региона. На территории нацпарка «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе проживает около 10 тысяч человек.Напомним, жители . Подписи под ним поставили более тысячи человек. Из-за запретов люди вынуждены жить без благ цивилизации, элементарно не могут провести к домам газ. Согласно положению о нацпарке на строительство любых объектов надо получать разрешение у Минприроды и экологии. За всю историю существования нацпарка такие разрешения получили всего два человека. Кстати, именно по этой причине не могут ввести в эксплуатацию .«Мы с депутатом ЗС Александром Цыганским, вооружившись обращением наших избирателей, под которым стояли тысячи подписей жителей мещерского заповедника, прошли около десятка различных инстанций, сделали ряд депутатских запросов, в том числе и в Министерство природных ресурсов и экологии с требованием учесть мнение людей. Было трудно, но нас услышали!», - поделился на своей странице в ВК депутат Госдумы Игорь Игошин.Теперь людям, проживающим на территории нацпарка дается возможность приватизировать и вести оборот земель. Решена проблема при оформлении земельных участков под соцобъектами.Разрешена добыча подземных вод для домашнего и технического использования. Закон также предусматривает, что использование земельных участков и строительство на них теперь будет определяться общими правилами землепользования и застройки.В населённых пунктах станет возможным строительство жилых домов, социальной инфраструктуры: ФАПов, больниц, детских садов, школ, объектов культуры.