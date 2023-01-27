Строители сорвали сроки исполнения контракта.

В Коврове выявили нарушения при капремонте крыш на 30 млн рублей. Прокуратура обязала подрядчика устранить их.В октябре 2021 года Фонд капитального ремонта и фирма «Тезис-Строй» заключили договор на капремонт кровли в пяти домах (ул. Барсукова, д. 14 «А»; ул. Васильева, д. 14 «А»; ул. Федорова, д. 91; ул. Сосновая, д. 28; ул. Железнодорожная, д. 55).Работы оценили в 30 млн рублей. Однако строители сорвали сроки исполнения контракта. На гендиректора компании завели административное дело. Устранение нарушений прокуроры взяли под контроль.