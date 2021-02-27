Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки на 27 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (31 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Меленковском, 8 сл. в Киржачском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Суздальском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 295 случаев заболевания (6079 сл. в г. Владимире, 3419 сл. в Гусь-Хрустальном, 2994 сл. о. Муром, 1975 сл. в Ковровском, 1697 сл. в Александровском, 1621 сл. в Петушинском, 1240 сл. в Юрьев-Польском, 1187 сл. в Вязниковском, 1078 сл. в Кольчугинском, 983 сл. в Суздальском, 901 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 726 сл. в Меленковском, 724 сл. в Киржачском, 619 сл. в Камешковском, 598 сл. в Селивановском, 410 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.