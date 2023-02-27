Народные приметы на 28 февраля: что ставили на стол хозяйки в день Онисима-зимобора? В народе 28...

Народные приметы на 28 февраля: что ставили на стол хозяйки в день Онисима-зимобора?В народе 28 февраля назвали днем Онисима - зимобора, в честь апостола. Считается, что после этой даты зима постепенно теряет свою силу перед наступающей весной. Приходит время таинственных преображений.28-го февраля женщины проводили особый ритуал. Они верили, что это обязательно сделает мужа добрым и щедрым. Женщины пекли особый хлеб из трех злаков, прятали себе под мышку, а потом солили и подавали мужу к обеду. Оставшиеся крошки женщины скармливали птицам на счастье.Если в этот день человеку предстоял дальний путь, то с собой старались взять горсть земли, набранной недалеко от дома. Считалось, что это сулит удачу и защиту от проблем в пути.На Руси Онисим также считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звёзды. Это сулило здоровый приплод домашним животным.Не рекомендуют в этот день давать деньги взаймы, мол, может серьезно навредить удаче в финансовом плане.Упавший нож сулит скорую ссору между близкими людьми.Чтобы в семье царил мир и согласие, 28-го февраля наши предки старались не убираться в доме. Они верили, что могли «смести» любовь.Считается, что в ночь на 28 февраля велик шанс увидеть вещий сон. Об этом старались никому не рассказывать.На 28 февраля приходится второй день Великого поста. Тем, кто его придерживается, в эту дату разрешено ставить на стол пищу растительного происхождения без масла: хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, орехи, мед и сухофрукты.Что касается погоды, то по народным приметам 28-гофевраля определяли следующее: красноватый оттенок заката на день Онисима-зимобора – к метели, а вот яркие луна и звезды – к морозам.Фото: pxfuel.com