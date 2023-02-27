Смотрим Вести в 14.30: Северный пёс и необыкновенный каникросс Самые главные новости к этому...

Смотрим "Вести" в 14.30: Северный пёс и необыкновенный каникроссСамые главные новости к этому часу:На контроле.От состояния дорог до экологии. Итоги оперативного совещания под руководством губернатора Александра Авдеева.Гусиные потехи.В ожидании весны - и природа, и люди, и гуси. На Масленичные гуляния в Суздале вернулись гусиные потехи за любовь...4 лапы, полный привод.Северный пёс и необыкновенный каникросс. В Петушинском районе прошли гонки на собачьих упряжках.