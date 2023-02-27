Смотрим Вести в 14.30: Северный пёс и необыкновенный каникросс
Самые главные новости к этому...
Смотрим "Вести" в 14.30: Северный пёс и необыкновенный каникросс
Самые главные новости к этому часу:
На контроле.
От состояния дорог до экологии. Итоги оперативного совещания под руководством губернатора Александра Авдеева.
Гусиные потехи.
В ожидании весны - и природа, и люди, и гуси. На Масленичные гуляния в Суздале вернулись гусиные потехи за любовь...
4 лапы, полный привод.
Северный пёс и необыкновенный каникросс. В Петушинском районе прошли гонки на собачьих упряжках.