В 2023 году во Владимире стартует строительство логистического комплекса площадью 25 000 кв...

В 2023 году во Владимире стартует строительство логистического комплекса площадью 25 000 кв метров.Правительство Владимирской области сообщает, что это произойдёт в промышленной зоне Юго-западного района города (известной в народе, как «Яма»).Общий объём инвестиций – 600 млн рублей. Срок реализации проекта – 2023-2025 годы.Соглашение о реализации инвестпроекта с Агентством экономического развития региона заключила компания «Логопарк Мещёрский».В результате планируется создать до 100 новых рабочих мест. Это уже второй инвестиционный проект. Он позволит расширить логистический кластер Владимира.На официальном сайте Правительства Владимирской области также отмечается, что это будет современная площадка, соответствующая всем стандартам качества.Фото: pxfuel.com; официальный сайт Правительства Владимирской области