В Москве госпитализировали долгожительницу-ветерана Великой Отечественной войны. У нее подозревают коронавирус COVID-2019, сообщает телеканал . 106-летняя женщина, отметившая очередной день ..

В Москве госпитализировали долгожительницу-ветерана Великой Отечественной войны. У нее подозревают коронавирус COVID-2019, сообщает телеканал "".106-летняя женщина, отметившая очередной день рождения в январе, почувствовала недомогание у себя дома на Малой Бронной улице. Ее родственники вызвали скорую помощь. Врачи обследовали ветерана и приняли решение отвезти ее в больницу. По предварительным данным, ее анализы на коронавирус оказались положительными.18 Мар 2020 в 5:16 PDT