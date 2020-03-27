Манипулируя студентами, подозреваемый заработал 4 миллиона 680 тысяч рублей

В Москве на днях был задержан 33-летний бывший заместитель начальника курса Владимирского Юридического института ФСИН России, подозреваемый в получении взятки от учеников в размере 4 миллионов 680 тысяч рублей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, в январе и феврале 2020 года за несколько дней, тогда ещё начальник курса, манипулируя курсантами, обещал им общее покровительство примерно за 300 тысяч рублей. Всего студентов, согласившихся на эти условия, было 16. Таким образом, подозреваемый заработал 4 миллиона 680 тысяч рублей.Вымогая со студентов деньги, мужчина ссылался на сложное материальное положение из-за строительства дома. Те, веря ему на слово, были вынуждены брать кредиты. Однако следствие подозревает, что причиной поборов стала игровая зависимость подозреваемого.Узнав о том, что за органы ведут за ним охоту, начальник курса пытался скрыться, но был задержан оперативными службами УФСБ и ОСБ УФСИН в Москве. Его взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.