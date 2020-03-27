27.03.2020

2020-03-27 23:25:04

Владимирские школьники рассказали, чем займутся на карантине

Что нужно сделать, чтобы дети, которых на время карантина перевели на дистанционное обучение, не натворили бед. Этим вопросом сегодня озаботилась областная комиссия по делам несовершеннолетних. Ситуация непростая.

В свободное от школы время кто-то громит магазины, как в Гусь-Хрустальном. Там подростки в течение месяца несколько раз крушили торговый центр. Кто-то от нечего делать поджигает нежилые здания, как во Владимире. Накануне в заброшенном здании бывшей спортшколы на Студёной произошел пожар. Участились и случаи пала травы в деревнях и садовых товариществах. По словам спасателей, зачастую это тоже дело рук детей. О результаты заседания областной комиссия по делам несовершеннолетних мы расскажем в наших следующих выпусках.

А что думают сами школьники по поводу неожиданных каникул? И чем они будут заниматься в этот период? Предлагаем вам познакомиться с комментариями подростков, которые поделились планами на эти дни. Видеообзор представила одна из молодёжных телестудий Владимира.

- Родители, прежде всего, должны контролировать, где ребенок находится. Так в подростковом возрасте все переносят этот вирус. Поэтому могут также заболеть и родственники, которые постарше и родители. Так что надо оберегать своих детей и следить за ними.

- Пока идет карантин, родители могут большое время уделить нам и поразговаривать с нами детям о чем-то! Но престарелым бабушкам и дедушкам, мне кажется, лучше не выходить.

- Сидеть в интернете, гулять с друзьями, что еще можно.

- Гулять, гулять с девушкой.

- В первую очередь готовится к экзаменам. По сути, год остался. А экзамены с каждым годом все сложнее и сложнее. Также можно периодически выходить. Ну, мне повезло - рядом с лесом живу, не заражусь.

- Сначала делать уроки, которые будут задавать, а потом либо сидеть дома, чем-то помогать родителям по дому, либо все-таки уезжать к друзьям.

Учебный год в российских школах может быть продлен в случае неблагополучного развития сценария с распространением коронавируса. Как полагает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, судить об этом можно будет не ранее, чем через три-четыре недели.

"Если достаточно долго придется школьникам находиться на дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года. Все равно есть момент, когда необходимо личное общение. Не все возможно охватить дистанционным обучением", - сказала Гумерова ТАСС.