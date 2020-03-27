27.03.2020

2020-03-27 12:10:14

Во Владимирской области введен особый противопожарный режим

Он продлится до 6 апреля. Это вызвано большим количеством пожаров . 115 загораний сухой травы с начала года. Сегодня из-за пала травы в деревне Анохино Меленковского района сгорело 11 домов. Четыре семьи остались без крова.

По предварительной версии , огонь перекинулся на жилые строения с поля, на котором кто-то поджёг сухую траву. Все произошло за считанные минуты. По словам пожарных , им удалось отстоять основную часть деревни. В самой деревне 47 домов, постоянно проживает 21 человек. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Также одной из причин могло стать отсутствие противопожарной опашки.

Иван Артемьев, начальник 6 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Владимирской области:

- Пожар развязался очень быстро по большому фронту из-за пала сухой растительности. Ветер, порывы ветра достигали 18 м в секунду. что послужило быстрому развитию пожара. Всего сосредоточено 6 единиц техники пожарной , 29 человек личного состава, также на месте находятся прокуратура , ОМВД и служба 03.

А накануне дачница одного из садовых товариществ Ковровского района чуть не спалила несколько участков. Пенсионерка решила сжечь ветки, чтобы подготовить золу для удобрений. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться по территории СНТ. Площадь возгорания составила 10 гектаров. Пенсионерке выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.