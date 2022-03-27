Кроме него, травмы получили ещё два человека.

В Камешковском районе три человека пострадали в ДТП на трассе М-7. Авария произошла около 6.30 на 224 километре федерального автобана. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, водитель «Тойоты» 1970 года рождения не справился с управлением и врезался «ГАЗ», за рулём которого находился мужчина 1990 года рождения. После столкновения иномарку отбросило на ограждение. Металлическая конструкция пробила легковушку насквозь.На месте работали сотрудники РОССОЮЗСПАСа, которые оказали пострадавшим первую помощь. Через некоторое время прибыли медики. В результате происшествия водитель «японца», его пассажир 1947 года рождения и годовалый младенец получили травмы. Их госпитализировали в больницу, после чего отправили на амбулаторное лечение.Госавтоинспекторы проводят проверку. Выясняются все обстоятельство произошедшего.