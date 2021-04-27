На сайте «Энергосбыт Волга» начал работу чат, с помощью которого можно получить оперативный ответ по возникающим вопросам.
На сайте «Энергосбыт Волга» начал работу чат, с помощью которого можно получить оперативный ответ по возникающим вопросам. Сервис будет способствовать развитию дистанционных услуг, которые клиенты могут получить без личного посещения офисов компании.
Жители Владимирской области получили новый дистанционный канал, с помощью которого смогут решать вопросы и направлять обращения в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии. Главная особенность чата от «Энергосбыт Волга» – «живая» поддержка. В отличии от популярных сейчас чат-ботов, в которых ответ формируется автоматически с помощью заранее прописанных алгоритмов, диалог с жителями 33 региона в онлайн режиме будут вести специалисты контактного центра компании.
«Подобный сервис – это ещё один шаг навстречу нашим клиентам. Технологии не стоят на месте, и наша компания старается идти в ногу со временем. Мы понимаем, что много людей проводят большое количество времени в интернете, и это направление как средство коммуникации является очень удобным», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
Специалисты «Энергосбыт Волга» смогут оперативно проконсультировать клиента по состоянию его лицевого счёта. А если вопрос сложный и требует дополнительной проработки или связан с качеством работы, например, электросетевого оборудования, в чате помогут грамотно составить обращение, которое специалисты примут в работу и сами направят в сетевую организацию.
Время работы чата:
Пн-чт: с 8.00 до 17.00 (без перерыва).
Пт: с 8.00 до 15.45 (без перерыва).