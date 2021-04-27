На сайте «Энергосбыт Волга» начал работу чат, с помощью которого можно получить оперативный ответ по возникающим вопросам.

На сайте «Энергосбыт Волга» начал работу чат, с помощью которого можно получить оперативный ответ по возникающим вопросам. Сервис будет способствовать развитию дистанционных услуг, которые клиенты могут получить без личного посещения офисов компании.Жители Владимирской области получили новый дистанционный канал, с помощью которого смогут решать вопросы и направлять обращения в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии. Главная особенность чата от «Энергосбыт Волга» – «живая» поддержка. В отличии от популярных сейчас чат-ботов, в которых ответ формируется автоматически с помощью заранее прописанных алгоритмов, диалог с жителями 33 региона в онлайн режиме будут вести специалисты контактного центра компании.«Подобный сервис – это ещё один шаг навстречу нашим клиентам. Технологии не стоят на месте, и наша компания старается идти в ногу со временем. Мы понимаем, что много людей проводят большое количество времени в интернете, и это направление как средство коммуникации является очень удобным», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Специалисты «Энергосбыт Волга» смогут оперативно проконсультировать клиента по состоянию его лицевого счёта. А если вопрос сложный и требует дополнительной проработки или связан с качеством работы, например, электросетевого оборудования, в чате помогут грамотно составить обращение, которое специалисты примут в работу и сами направят в сетевую организацию.Время работы чата:Пн-чт: с 8.00 до 17.00 (без перерыва).Пт: с 8.00 до 15.45 (без перерыва).