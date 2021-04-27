Перевозки жителей будут производиться автобусами большой вместимости.

Для жителей Владимира, желающих в день празднования Святой Пасхи посетить городские кладбища Байгуши и Улыбышево, в воскресенье, 2 мая организованы специальные автобусные пасхальные маршруты:«Площадь Победы — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 10.30. Стоимость проезда - 55 рублей.«Суздальский проспект, д. 5 — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 10.30. Стоимость проезда - 55 рублей.«Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30. Стоимость проезда - 55 рублей.«Улица Гагарина, д. 10 — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 06.30 до 15.30. Стоимость проезда - 40 рублей.«Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши». Маршрут будет работать с 7.00 до 15.00. Стоимость проезда - 40 рублей.Правом бесплатного проезда пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, почётные граждане Владимирской области, почётные граждане города Владимира, а также дети до 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения.Перевозки жителей по всем указанным маршрутам будут производиться автобусами большой вместимости.