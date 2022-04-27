Полицейские из Гусь-Хрустального задержали мужчину за поджог автомобиля. Таким образом он решил отомстить неприятелю. В марте текущего годав дежурную часть межмуниципального отдела МВД

Полицейские из Гусь-Хрустального задержали мужчину за поджог автомобиля. Таким образом он решил отомстить неприятелю. В марте текущего годав дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» на одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога. Владельцу