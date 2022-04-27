40-летнего уроженца Нижегородской области обвиняют в краже в Петушинском районе. В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило заявление от

40-летнего уроженца Нижегородской области обвиняют в краже в Петушинском районе. В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило заявление от 64-летней местной жительницы по факту кражи из ее частного дома. Среди похищенного числились циркулярная и бензопила, электрический триммер, газовый баллон, швейная машина. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 29 000 рублей.