В Новосибирске проходит Всероссийский научно-технический конкурс разработок в области...

В Новосибирске проходит Всероссийский научно-технический конкурс разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций среди студентов «Первый шаг». Студенты российских вузов представляют свои проекты в области телекоммуникаций и вещания. В конкурсе приняли участие и владимирские студенты. О конкурсе рассказали коллеги из ГТРК "Ставрополье".Организаторы мероприятия Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) и Национальной Ассоциация производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП). Конкурс проводится уже в четвертый раз."Конкурс втягивает в себя все больше и больше людей, творческой молодежи. Это наше будущее. Сегодня стоит задача импортозамещения не только в части производства, но и в части идей", — отметил руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Он также обратил внимание, что члены жюри — это люди практики, которые работают в ведущих компаниях медиаотрасли."Победителей определяют с позиции того, что можно применить на практике", — добавил Рифат Сабитов.Как будет работать телевидение и радиовещание в условиях санкций и информационной и технологической войны, обсудили на пленарном заседании. В нем приняли участие член Академии Российского телевидении, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, президент Национальной ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения Эльман Имамкулиев, первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатацией и развитием сети РТРС Александр Золотов. Председатель оргкомитета — генеральный директор НТВ Алексей Земский, председатель жюри — Сергей Ефимов, заместитель руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК.Модератором пленарного заседания выступил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.Важность разработки собственных IT-платформ отметил заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Он также напомним, что третий год компания занимается разработкой и продвижением крупной платформы «Смотрим», на которой сейчас идет трансляция всех мероприятий конкурса в Новосибирске.Ситуация с технологической угрозой стала реальностью, так, во время эфира на одном крупном телеканале одновременно отключили все монтажные станции, работавшие на зарубежном софте. ВГТРК задолго до февраля 2022 года реализовывала стратегию приоритета отечественного оборудования и технологий в производственном цикле. Кроме того, некоторые региональные компании ВГТРК взяли на себя миссию испытательного полигона для отечественных разработок.Всего в России 17 крупных компаний, которые занимаются производством оборудования и технологий для телерадиовещания, в том числе две в Новосибирске. Более 10 лет отечественная компания производит так называемые «рюкзачки», комплекс оборудования, позволяющий проводить прямые телевизионные трансляции.Ни одна страна мира не может похвастаться полностью замкнутым циклом производства телевизионного оборудования: кто-то производит оптику, кто-то корпус, кто-то софт. Но эксперты медиаотрасли отметили важность построения отечественной критической инфраструктуры телерадиовещания, которую невозможно было бы «обрушить». Задача конкурса — стимулировать и выявлять талантливые наработки среди студентов.Финальные мероприятия конкурса «Первый шаг» состоятся завтра в Новосибирске, есть среди участников и студентка СКФУ Козырь Анастасия. Сегодня работа форума продолжается.Фото: Скриншот трансляции https://www.nsktv.ru/