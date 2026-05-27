19-летний житель столицы обвиняется в изготовлении наркотиков в Александровском и Киржачском районах. Вместе с приятелем он арендовал дом по поддельному паспорту, купил оборудование и

19-летний житель столицы обвиняется в изготовлении наркотиков в Александровском и Киржачском районах. Вместе с приятелем он арендовал дом по поддельному паспорту, купил оборудование и химикаты, а варил запрещённое вещество прямо в кузове грузовика. Для конспирации они взяли в аренду дом по поддельному паспорту, купили оборудование и сломанную Газель, которую привезли на эвакуаторе. Химические вещества заказали