Приходит милиционер на работу … голый. Спрашивают :
- Что случилось, Вася, почему ты голый пришел!?
- Да вот… понимаете, вчера в ночной клуб зашел…
- Ну и ???
- Ну и вот. Танцуем, тусуемся, все так нормально…
- И????
- И тут диджей останавливает музыку и объявляет: «Сейчас мы гасим свет на 30 сек. И мужчины раздеваются!»
- !!!???
- Включают свет через 30 сек. – все мужики голые! Прикольно!
- А дальше???
- Диджей опять говорит: «Сейчас я гашу свет на 30 сек. И все девушки раздеваются!»
- !!!
- Включают свет и все девушки голые!!!
- Отпад!!! А дальше то что?
- А потом диджей говорит: «Сейчас я гашу свет на 30 мин. И мужчины приступают к работе!»
- И ты…
- НУ ВОТ Я И ПРИШЕЛ НА РАБОТУ!!!
- …
еще анекдот!