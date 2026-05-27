Сидят на зимней рыбалке две - один молодой, другой старый.
Старый тягает рыбу одну за другой, а у молодого ничего. Молодой спрашивает: "На что ловишь?"
Старый: "На перловку."
На следующий день молодой ловит на перловку - ничего, а у старого одна за одной.
Молодой спрашивает: "На что ловишь?"
Старый: "На червя."
На следующий день молодой ловит на червя - ничего, а у старого одна за одной.
Молодой спрашивает: "На что ловишь?"
Старый: "На мотыля."
На следующий день молодой ловит на мотыля - ничего, а старого вообще не было.
На следующий день молодой спрашивает старого:
"Какой у вас секрет?
Старый: "Ну когда утром просыпаешься х@й на лево лежит - то ловишь на перловку, если на право - то на червя, если прямо - на мотыля.
Молодой: А ес
еще анекдот!