Об этом рассказали представители регионального Законодательного собрания.

В селе Коверино Камешковского района закрывается единственная школа. Об этом рассказали представители регионального Законодательного собрания.Учится там всего 14 человек. Но расходы на них составляют порядка шести миллионов в год. Депутаты предложили родителям возить детей в соседнюю школу №3, которая располагается в шести километрах от местного образовательного учреждения.Саму же коверинскую школу полностью закрывать не будут. Там планируется открыть курсы дополнительного образования, например, уроки по английскому, программированию или же организовать спортивную секцию.