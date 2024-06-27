В Суздальском районе на территории Нерлинского участкового лесничества урочища «Новосельское» неизвестные граждане незаконно вырубили лесные насаждения.

В Суздальском районе на территории Нерлинского участкового лесничества урочища «Новосельское» неизвестные граждане незаконно вырубили лесные насаждения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Ущерб от нелегальной рубки деревьев превысил 87 тыс. рублей.В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что расследование находится на контроле Суздальской межрайонной прокуратуры.