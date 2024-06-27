В Суздальском районе на территории Нерлинского участкового лесничества урочища «Новосельское» неизвестные граждане незаконно вырубили лесные насаждения.
В Суздальском районе на территории Нерлинского участкового лесничества урочища «Новосельское» неизвестные граждане незаконно вырубили лесные насаждения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Ущерб от нелегальной рубки деревьев превысил 87 тыс. рублей.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что расследование находится на контроле Суздальской межрайонной прокуратуры.