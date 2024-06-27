Владимирские полицейские нашли и вернули владельцу украденный велосипед.

Владимирские полицейские нашли и вернули владельцу украденный велосипед. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в начале июня. Транспортное средство стоимостью 15 тыс. рублей пропало с лестничной площадки одного из городских МКД.На месте происшествия эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев, принадлежащие 29-летней безработной жительнице Мурома. Даму задержали, и на допросе она во всём созналась. Женщина пояснила, что спрятала велосипед в кустах, чтобы потом продать.Транспортное средство изъято. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.