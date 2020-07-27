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Больше всего - 946 - во Владимире788 - в Гусь-Хрустальном районе652 - в Петушинском районе489 - о. Муром425 - в Александровском районе439 - в Ковровском районе309 - в Собинском районе284 - в Вязниковском районе257 - в Юрьев-Польском районе194 - в Кольчугинском районе156 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе129 - в Меленковском районе90 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе54 - в г. Радужном38 - в Селивановском районе33 - в Гороховецком районеа прошедшие сутки на 27 июля 2020 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией7 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в г. Владимире5 - в Петушинском районе4 - в Муромском районе3 - в Меленковском районе2 - в Селивановском районе1 - в Ковровском районе1 - в Киржачском районе