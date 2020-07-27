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Больше всего - 946 - во Владимире
788 - в Гусь-Хрустальном районе
652 - в Петушинском районе
489 - о. Муром
425 - в Александровском районе
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156 - в Судогодском районе
131 - в Киржачском районе
129 - в Меленковском районе
90 - в Суздальском районе
76 - в Камешковском районе
54 - в г. Радужном
38 - в Селивановском районе
33 - в Гороховецком районе
а прошедшие сутки на 27 июля 2020 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
7 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в г. Владимире
5 - в Петушинском районе
4 - в Муромском районе
3 - в Меленковском районе
2 - в Селивановском районе
1 - в Ковровском районе
1 - в Киржачском районе