«Боррелиоз и анаплазмоз»: жители Владимирской области столкнулись с опасными клещами Управлением...

«Боррелиоз и анаплазмоз»: жители Владимирской области столкнулись с опасными клещамиУправлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами на территории региона.По данным еженедельного оперативного мониторинга - за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратился 61 человек, среди них 7 детей.«… Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31.03.2024) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратился 1 431 человек, в том числе 320 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано...» - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области.Сообщается, что лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций.За 29-ю неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 5 положительных «находок»:3 - иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);2 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Среди клещей, отобранных с объектов окружающей среды, также обнаружена 1 положительная находка - иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ).Фото: архив ГТРК «Владимир»